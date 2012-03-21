Вагоны с нефтепродуктами сошли с рельсов в Приморье

В районе станции Ружино около города Лесозаводска Приморья с рельсов сошли вагоны с нефтепродуктами, сообщил представитель пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю.





По данным ведомства, по неустановленным пока причинам с рельсов сошли семь цистерн, опрокидывания не произошло, утречки нет, угрозы возгорания нет.

На месте происшествия ведутся ремонтно-восстановительные работы, задержек в движении поездов дальнего следования нет.