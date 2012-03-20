В Томской области школьник покончил с собой из-за ЕГЭ

В Томской области не стали возбуждать уголовное дело по факту самоубийства 18-летнего школьника. Следственный комитет не нашел в действиях учителей и родителей состава преступления.

Инцидент произошел 13 февраля в селе Иловка Зырянского района. Местный житель обнаружил своего 18-летнего сына повешенным в сарае. Подросток жил в благополучной семье с родителями и братом. Между тем, юноша сильно переживал из-за предстоящего единого государственного экзамена, ему с трудом давалась алгебра. В изъятом сотовом телефоне подростка обнаружено предсмертное послание родителям. В послании он указывает на неправомерное поведение двух учителей. Проведенная проверка показала, что у погибшего юноши действительно была плохая успеваемость по алгебре. При этом никаких противоправных действий в отношении него учителями не совершалось.