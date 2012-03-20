Следственный комитет обыскал издательство АСТ

Следственный комитет провел обыски в ООО "Полимикс-Центр", части издательской группы АСТ. Обыски связаны с расследованием уголовного дела. Компания "Полимикс-Центр" занимается складскими комплексами АСТ.

Дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п."а, б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Руководство ООО "Полимикс-Центр", по версии следствия, представило в налоговую инспекцию декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Тем самым организация уклонилась от уплаты в бюджет налогов в особо крупном размере, пишет РБК. Сумма денежных средств, подлежащих уплате, превышает 1,5 миллиарда рублей.