В Воронеже иномарка упала с моста в реку

В Воронеже автомобиль Nissan упал с моста в реку Песчанка. Падение с моста произошла после того, как легковушка столкнулась с другим автомобилем. В результате водитель Nissan погиб, пассажир госпитализирован.

По информации МЧС России по Воронежской области, ДТП произошло около 16.30 по мск на мосту через реку Песчанка. Легковой Nissan столкнулся с Chevrolet Lacetti. После этого он пробил ограждение моста и упал в реку, передает РИА Новости. 28-летний пассажир Nissan вылез из иномарки сам, тело 50-летнего водителя достали спасатели.