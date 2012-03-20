Солдат-срочник погиб на полигоне Ашулук в Астраханской области

В Астраханской области под колесами военной техники погиб солдат-срочник. Инцидент произошел утром во вторник на полигоне Ашулук. Погиб солдат 1990 года рождения. Его задавил автомобиль "Урал".

На территории палаточного лагеря военные формировали автомобильную колонну. Один из водителей завел "Урал", снял с ручника. При этом он не справился с управлением, и машина покатилась назад, передает РИА Новости. В этот момент там проходил солдат, он не увидел автомобиль, и его задавило.