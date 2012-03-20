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На подмосковном заводе взорвался трансформатор

20 марта 2012, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

На подмосковном заводе взорвался трансформатор

В Московской области произошел взрыв масляного трансформатора на лифтовом заводе в Щербинке. В результате пострадали пять человек.  Инцидент произошел в 14:40 на территории завода, расположенного по адресу улица Первомайская, дом 6.

Здесь произошел взрыв масляного трансформатора, в результате которого пострадали пять человек. Все пострадавшие являются сотрудниками завода, передает РИА Новости. Один пострадавший мужчина был госпитализирован в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, с ожогами лица и рук четвертой степени. Остальные четверо также были доставлены в больницу. 

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Володин рассказал, что Россия будет оберегать свой суверенитет от внешнего воздействия

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Минфин не может ответить на вопрос, как конфиденциальные документы оказались на свалке в Подмосковье, но пообещал разобраться

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Жители Подмосковья обнаружили самую высокопоставленную свалку. В лесу кто-то выбросил документы Министерства финансов

Жители подмосковного посёлка обнаружили странную свалку – документы высокопоставленных чиновников разбросаны прямо в лесу. В основном там бумаги Министерства финансов, некоторые за подписью министра Силуанова.

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Экс-командующий Черноморским флотом РФ Владимир Комоедов прокомментировал сравнение американского эксперта Военно-морского флота России и США. Комоедов отметил исторические и географические особенности России.

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