На подмосковном заводе взорвался трансформатор

В Московской области произошел взрыв масляного трансформатора на лифтовом заводе в Щербинке. В результате пострадали пять человек. Инцидент произошел в 14:40 на территории завода, расположенного по адресу улица Первомайская, дом 6.

Здесь произошел взрыв масляного трансформатора, в результате которого пострадали пять человек. Все пострадавшие являются сотрудниками завода, передает РИА Новости. Один пострадавший мужчина был госпитализирован в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, с ожогами лица и рук четвертой степени. Остальные четверо также были доставлены в больницу.