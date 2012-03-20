В Москве движение поездов на синей ветке метро полностью восстановлено

В Москве во вторник в столичном метрополитене полностью восстановлено движение поездов на синей ветке.

Сбой в движении поездов произошел во вторник на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена из-за неисправности контактной сети.

"С 15.53 до 16.06 были сбои в движении поездов в связи с неисправностью контактной сети в районе станции метро "Измайловская", - сообщил представитель московского метрополитена.

В настоящее время поезда идут в обычном режиме.