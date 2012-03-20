В Кабардино-Балкарии поезд столкнулся с легковым автомобилем на переезде

В Кабардино-Балкарии произошла автомобильная авария, в которой пассажирский поезд столкнулся с легковушкой. Инцидент произошел на железнодорожном переезде в Прохладненском районе. в результате погиб один человек.

Авария произошла около 15.04 мск во вторник, 20 марта. На железнодорожном переезде неподалеку от станицы Солдатская пассажирский поезд "Санкт-Петербург - Владикавказ" столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074, передает РИА Новости. Поезд протащил легковушку на 450 метров. В результате погиб водитель "семерки", 65-летний житель Баксанского района КБР.