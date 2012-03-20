В Петербурге сегодня жертвами пожара на территории завода "ЛОМО" стали, по предварительным данным, два человека. В настоящее время на месте происшествия работают 20 пожарных расчетов.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности при проведении кровельных работ, в результате которого загорелся битум, передает Фонтанка.ру.

Сигнал о возгорании на территории завода "ЛОМО" поступил в оперативные службы около 12:00 мск. На верхнем этаже здания горел мебельный цех и кровля. Общая площадь пожара составила 1300 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из здания 40 человек.

По данным МЧС, огнеборцам удалось к 13:30 локализовать возгорание. На месте происшествия сейчас идет разбор сгоревших конструкций. Не исключено, что число жертв пожара может увеличиться.