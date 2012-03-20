На севере Петербурга горит завод

В Приморском районе Петербурга возник крупный пожар, горит завод, в районе станции метро "Старая Деревня" видны густые черные клубы дыма. Пожару присвоен повышенный номер сложности.



Как сообщили в МЧС, в 11:58 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Оптиков, д. 4. На территории бывшего предприятия горит 3-этажное производственно-административное здание. На место происшествия высланы более десяти единиц техники. Проводится эвакуация. Предназначение горящего помещения и площадь горения уточняются.









