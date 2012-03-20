В Подмосковье задержаны похитители норковых шуб

"Сотрудники полиции Управления МВД России по Сергиево-Посадскому району задержали граждан Респ. Азербайджан, совершивших хищение норковых шуб", - сообщил "Аргументам недели" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Евгений Гильдеев.

О краже в полицию сообщила 19 марта 54-летняя местная жительница – индивидуальный предприниматель, которая сообщила о грабеже ее магазина.

В магазин, с ее слов, вошли двое незнакомых мужчин, которые, угрожая физической расправой, связали ей руки, ноги и рот липкой лентой. Один из грабителей остался рядом с потерпевшей, а второй начал снимать и убирать в заранее приготовленные сумки шубы и полушубки из норки различных размеров.

Забрав 26 меховых изделий на общую сумму около 2 000 000 рублей, грабители ушли.Потерпевшая смогла увидеть автомобиль преступников и его государственный номер.

"Принятыми оперативными мерами сотрудниками уголовного розыска, ППСП и ДПС автомобиль был задержан. В нем находились гражданине Респ. Азербайджан 45 и 24 лет", - добавил Евгений Гильдеев.

При проведении осмотра транспортного средства были обнаружены украденные меховые изделия, злоумышленники были доставлены в Дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

По данному факту следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 161 – грабеж, совершенный в особо крупном размере.

"В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Следствие намеревается выходить с ходатайством в суд об избрании в отношении злоумышленников меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключил руководитель пресс-службы.