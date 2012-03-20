Пострадавший при взрыве на территории телепроекта "Дом-2" Владимир Шахов временно переведен из НИИ скорой помощи имени Склифосовского в специализированную клинику в Москве, чтобы пройти обследование у офтальмологов.



Взрыв в деревне Лешково Истринского района прогремел в конце января. Пострадали двое рабочих - 20-летний Александр Тишков и 23-летний Владимир Шахов. Тишкова доставили в травматическое отделение Истринской районной больницы с осколочным ранением живота. Шахову, который был госпитализирован в институт Склифосовского, ампутировали руки. Молодой человек более двух недель находился в отделении реанимации. Сейчас он продолжает лечение в обычном отделении.

Помимо этого Шахов при взрыве получил травму глаз. Врачи надеются, что зрение будет восстановлено.



