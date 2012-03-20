В Якутии возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в полицейских

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Якутска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.





Следствием установлено, что 17 марта во дворе частного дома в городе Якутске неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего гладкоствольного ружья «Сайга» по сотрудникам вневедомственной охраны, которые прибыли на место происшествия по сообщению о хулиганстве.

Мужчина укрылся в доме и на неоднократные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий и сдаче огнестрельного оружия не реагировал и при задержании оказал сопротивление, в результате чего один из бойцов специального подразделения МВД получил огнестрельное ранение головы.

Следствие ведется.