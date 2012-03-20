Сотрудник ДПС убит в Дагестане

Накануне вечером сотрудник ДПС застрелен в Хасавюрте, личность предполагаемого убийцы установлена, его ищут, инцидент произошел приблизительно в 19:30.





Предварительно установлено, что в ходе возникшего конфликта злоумышленник произвел выстрел в сотрудника дорожно-патрульной службы, стрелявший скрылся, сотрудник полиции скончался.