Два рейса "Аэрофлота" номер 825 не прибыли на Камчатку из-за снежного циклона, накрывшего полуостров. Вылета в Москву ожидают уже 420 пассажиров, 215 пассажиров ждут этого с понедельника.



Самолет, который должен был прилететь из столицы на Камчатку в понедельник, ушел на запасной аэродром в Южно-Сахалинск. Лайнер, прибытие которого по расписанию ожидали во вторник, приземлился в Хабаровске

О времени прилета рейса 825 за 19 марта станет известно во вторник вечером. Информация о прилете рейса 825 за 20 марта появится утром в среду.



В Петропавловске-Камчатском, местами в Усть-Большерецком, Елизовском и на юге Мильковского районов, а также по автотрассам Петропавловск-Начики-Октябрьский уже сутки отмечаются сильный мокрый снег, метель, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица. Ветер на побережьях усиливается в порывах до 22-27 метров в секунду. Влияние стихии на полуостров будет ощущаться еще около суток. Оперативным службам, службам жизнеобеспечения и флоту предано предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.



