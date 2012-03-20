Болельщики футбольных команд "Спартак" и ЦСКА в понедельник разбили фонари и плафоны на станции метро "Спортивная", несмотря на принятые столичной полицией меры безопасности, пишут интернет-СМИ.





Матч двух команд состоялся в "Лужниках", наряды полиции дежурили на выходе со станции. На подходе к стадиону сотрудники полиции выстроили два коридора, рассекая друг от друга болельщиков команд.

После матча полицейские задержали около 40 болельщиков.