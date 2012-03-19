В Ленинском районе Саратова 150 тысяч горожан сидят без воды

В Саратове в понедельник вечером из-за прорыва водовода без воды остались около 150 тысяч жителей Ленинского района, где расположен поселок Солнечный.

По данным МЧС, без воды остались 214 жилых домов, поликлиника, несколько детсадов и школ. На месте аварии ведутся ремонтно-восстановительные работы с привлечением всей необходимой специализированной техники "Саратовводоканал".

В муниципальном предприятии "Саратовводоканал" сообщили, что в Солнечном, без воды остались 127 многоквартирных домов, семь школ, девять детских садов, поликлиника, два физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК), дом творчества, баня и центральные тепловые пункты ОАО "Волжская ТГК". В Кировском районе города в зону отключения попали пять многоэтажек, а также воинская часть Минобороны.

Помимо этого, подача воды с пониженным давлением будет поступать в 178 многоквартирных домов в Саратове, в десять детсадов, восемь школ, две поликлиники, дворец культуры, ФОК и профучилище.

Продолжительность проведения ремонтных работ будет зависеть от характера повреждения, передает РИА Новости. Окончание аварийно-восстановительных работ запланировано на 03.00 мск вторника.