Лавина накрыла группу лыжников в горах

В горах северной Норвегии в районе Кофьорд, губернии Тромс в понедельник шестерых горнолыжников накрыло снежной лавиной. Одного из лыжников удалось спасти.

Все горнолыжники, предположительно, граждане Франции, были оснащены передатчиками. Полиции удалось определить местонахождение четверых из пяти оставшихся под снегом туристов.

На помощь пострадавшим отправлен вертолет, передает ИТАР-ТАСС.

"Не исключено, что они потеряли куртки. Мы ведем раскопки там, откуда поступают сигналы", — рассказала инспектор местной полиции Астрид Нильсен.