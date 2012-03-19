В Калуге на поясе от дзюдо повесилась ученица православной гимназии

В Калуге следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) по факту смерти 14-летней девочки. 10 марта ученицу православной гимназии нашли в петле пояса от кимоно.

Следствием установлено, что утром в том день родные девочки ушли на работу. Школьница успешно занималась в секции дзюдо и должна была поехать на соревнования в соседнюю Тулу. Тренер, не дождавшись на месте встречи юной спортсменки, позвонил матери девочки. Женщина прибежала домой, где обнаружила дочь повешенной на поясе от кимоно.

Известно, что девочка воспитывалась в благополучной семье, отлично училась в православной гимназии, много читала, занималась дополнительно английским языком. Она также с удовольствием посещала спортивную школу, где занималась дзюдо и, достигнув хороших результатов, выступала на соревнованиях.

Напомним, в последнее время в России прошла череда самоубийств детей и подростков.

Напомним, в Москве погиб 14-летний подросток, который выбросился из окна своей квартиры с 12 этажа на Варшавском шоссе, трагедия произошла после ссоры с отцом.

В селе Тамбовка Амурской области на автомобильном буксировочном тросеповесился подросток. Во вторник, 7 февраля, в подмосковной Лобне покончили с собой две девушки.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов предложил решать проблему детских суицидов на государственном уровне: "Уже неоднократно говорилось, что детские суициды стали бедой нашего времени. Очевидно, что эту проблему необходимо решать на государственном уровне, нужна комплексная программа".