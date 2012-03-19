Рогозин объяснил, почему были отложены поиски разбившегося Ка-52

Система поиска вертолета Ка-52 "Аллигатор", разбившегося 12 марта в Тверской области, должна была сработать автоматически при катапультировании. Так ответил на вопрос, почему поиски машины отложили на 10 часов, Дмитрий Рогозин.



Связь с вертолетом была потеряна вечером в понедельник, 12 марта, а вертолет был обнаружен только утром во вторник, в 10 километрах западнее аэродрома Торжок.

"Система поиска "Комар" срабатывает на Ка-52 автоматически при катапультировании", - написал первый вице-премьер РФ Рогозин в Twitter."По остальным вопросам комиссия доложит свои выводы", - добавил Дмитрий, курирующий оборонный комплекс, сообщает РИА Новости.

Следствие разрабатывает все версии крушения вертолета Ка-52 в Тверской области. В ходе следствия могут быть выявлены новые факты, которые могут изменить окончательную версию причины аварии вертолета.





