Глава МВД РФ Рашид Нургалиев ответит на вопросы депутатов о происшествии в отделе полиции "Дальний" в Казани. В Госдуме 13 апреля состоится внеочередной "Правительственный час" с участием министра внутренних дел.

"У депутатов есть большое количество вопросов по отношению к деятельности МВД, и депутаты, конечно, все эти вопросы зададут", — пояснил председатель Госдумы Сергей Нарышкин.

Напомним, в Казани сотрудники отдела полиции "Дальний" арестованы по подозрению в жестоких издевательствах над задержанным за кражу мобильного телефона мужчиной. Неоднократно судимого 52-летнего Сергея Назарова доставили в ОВД по подложному поводу, и оттуда был госпитализирован с диагнозом "разрыв прямой кишки". До операции Назаров успел сообщить, что его изнасиловали бутылкой из-под шампанского полицейские. Несмотря на проведенную операцию, он скончался.

По подозрению в причастности к этому преступлению взяты под арест пятеро полицейских, они уволены из рядов МВД. Глава МВД Рашид Нургалиев объявил выговор начальнику Управления морально-психологического обеспечения Департамента МВД России Сергею Трипутину и главе МВД Татарстана Асгату Сафарову.

В Казани сейчас работает бригада Главного следственного управления Следственного комитета, которая проводит комплексное расследование противоправных действий полиции столицы Татарстана.