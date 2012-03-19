Прибывающие на футбольный матч между командами "Спартак" и ЦСКА болельщики разбили в вестибюле станции метро "Спортивная" плафоны. На выходе из метро дежурят усиленные наряды, подразделения конной полиции.



На подходе к стадиону выстроены два коридора из полицейских , таким образом они рассекают болельщиков команд.

Еще очень много болельщиков не зашли на стадион, инцидентов на подступах к стадиону замечено не было, сообщает «Интерфакс».

Сотрудники полиции ведут себя корректно, при этом досматривают сумки на входе.



