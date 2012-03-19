Мавроди с сердечным приступом госпитализирован в Боткинскую больницу

Основатель "МММ" Сергей Мавроди госпитализирован в Боткинскую больницу. 14 марта Мавроди был арестован на пять суток за неуплату штрафа, наложенного за то, что он не расплачивается с вкладчиками по долгам финансовой пирамиды.

Он находился в спецприемнике № 2. Основателю "МММ" стало плохо, он попросил вызвать "скорую помощь". Приехавшие врачи приняли решение о госпитализации 56-летнего Мавроди.

Напомним, в прошлую пятницу основатель "МММ" объявил голодовку. Как он пояснил в своем официальном обращении, переданном через адвоката, голодовка — это ответ на "неоправданный и незаконный арест".

Накануне "АН" сообщали, что несмотря на объявленную голодовку, состояние здоровья основателя скандально известной пирамиды "остается в норме.

Он считает, что подвергается репрессиям. По данным службы судебных приставов, всего Мавроди задолжал вкладчикам более 4,2 миллиарда рублей. Штраф ему был выписанеще в октябре 2011 года за невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя.

Мавроди постановление не обжаловал и штраф не оплатил. После того, как было выявлено 11 аналогичных правонарушений, материалы в отношении основателя "МММ" были направлены в суд.Теперь рассмотрение иска о неуплате штрафа против Сергея Мавроди перенесено на 3 апреля.