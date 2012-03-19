В Москве жертвой пожара в доме на Харьковской улице стал один человек
19 марта 2012, 15:22 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве сегодня днем пожар произошел в квартире на 5 этаже 12-этажного многоподъездного жилого дома на Харьковской улице. В результате пожара погиб один человек.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что площадь пожара составила 10 кв. метров. После ликвидации пожара огнеборцы обнаружили в комнате, которая оказалась сильно захламлена, тело погибшего.
Личность погибшего устанавливается. Дознаватели выясняют причину пожара.