В Москве жертвой пожара в доме на Харьковской улице стал один человек

В Москве сегодня днем пожар произошел в квартире на 5 этаже 12-этажного многоподъездного жилого дома на Харьковской улице. В результате пожара погиб один человек.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что площадь пожара составила 10 кв. метров. После ликвидации пожара огнеборцы обнаружили в комнате, которая оказалась сильно захламлена, тело погибшего.

Личность погибшего устанавливается. Дознаватели выясняют причину пожара.