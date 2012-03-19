В Сочи без света остались 15 тысяч человек

В Сочи произошла авария на подстанции 110 кВ "Адлер". В результате без электроснабжения остались тысячи человек. В настоящее время энергетики оперативно ликвидируют последствия технологического нарушения.

По данным ОАО "Кубаньэнерго", авария произошла в понедельник, 19 марта в 11:29 по мск. Сейчас специалисты выясняют причины технологического нарушения, передает Интерфакс. Без электроснабжения остаются около 15 тысяч жителей Адлера.