В Нижегородской области произошел взрыв газа, один человек погиб

﻿﻿В Нижегородской области произошел взрыв газа при установке подвесных потолков. Инцидент произошел в Арзамасе в понедельник, 19 марта. В результате один человек погиб, еще четверо пострадали.

По данным Приволжского регионального центра МЧС России, взрыв произошел при установке подвесных потолков. Взрыв бытового газа прогремел в частном жилом доме Арзамаса, передает РИА Новости. В результате один человек погиб, четверо пострадали.