В Нижегородской области произошел взрыв газа, один человек погиб
19 марта 2012, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]
В Нижегородской области произошел взрыв газа при установке подвесных потолков. Инцидент произошел в Арзамасе в понедельник, 19 марта. В результате один человек погиб, еще четверо пострадали.
По данным Приволжского регионального центра МЧС России, взрыв произошел при установке подвесных потолков. Взрыв бытового газа прогремел в частном жилом доме Арзамаса, передает РИА Новости. В результате один человек погиб, четверо пострадали.