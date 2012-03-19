В Грузии задержали сухогруз с российским флагом

На территории Грузии полиция задержала сухогруз Pur-Navolok под российским флагом. Сотрудники береговой охраны пограничной полиции Грузии задержали сухогруз в районе Сарпи (Аджария).

По предварительным данным, судно было задержано за нарушение правил мореходства. В команде сухогруза - 10 граждан России, передает РИА Новости. В отношении капитана сухогруза Юрия Данилова проводится предварительное следствие.