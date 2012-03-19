От отравления угарным газом в Нижегородской области погибли четыре человека

18 марта вечером, около 20.00 в правоохранительные органы Нижегородской области поступило сообщение об обнаружении в одном из многоквартирных домов в Нижнем Новгороде тел четырех человек, начата доследственная проверка.





Предварительно установлено, что в доме произошло скопление угарного газа из-за неисправности вентиляционной системы. В одной из квартир погибли трое граждан Республики Узбекистан, в другой квартире скончалась 57-летняя женщина, еще двое человек госпитализированы в больницу.