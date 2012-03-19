Начата проверка по факту гибели сноубордиста в Приморском крае

Днем 18 марта на склоне горы Фалаза в районе села Анисимовка Шкотовского района Приморского края обнаружено тело 22-летнего мужчины, по данному факту организована доследственная проверка.





По данным следствия, в субботу 17 марта, 22-летний мужчина вместе со своим знакомым поднялся по склону горы Фалаза к её вершине, целью молодых людей было "внетрассовое" катание на сноуборде, в итоге произошел сход лавины, мужчина был засыпан снегом и не смог самостоятельно выбраться.

Экспертизой установлено, что мужчина погиб в результате асфиксии от сдавливания органов груди и живота.