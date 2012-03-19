В Пермском крае неизвестный распылил газ в школьном туалете

В Пермском крае распылил газ в школе №1 города Чайковского. Все ученики и персонал были эвакуированы. Инцидент произошел в понедельник, 19 марта, в 11.50 (09.50 по мск). Газ был распылен в помещении туалета.

В результате персонал и ученики школы на Советской улице были эвакуированы. К месту происшествия выехали сотрудники полиции, МЧС России и врачи "скорой помощи", передает РИА Новости. В настоящее время вся территория вокруг школы оцеплена.