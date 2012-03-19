В Москве на стройплощадке нашли обгоревшее тело сторожа

В Москве сторож строительной площадки сгорел во время дежурства. Обгоревшее тело мужчины нашли на территории стройки на востоке города. Тело мужчины обнаружили в его рабочем кресле со следами возгорания.

Известно, что погибший работал вахтовым методом. В настоящее время следственное управление по Восточному административному округу проводит проверку по факту происшествия, передает РИА Новости. По предварительным данным, инцидент произошел в минувшую пятницу.