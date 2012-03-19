В Кизляре в драке убиты четыре человека

В воскресенье в результате драки в дагестанском Кизляре, по уточненной информации, погибли четыре человека, ранее сообщалось о трех убитых, сообщил представитель МВД Дагестана.





Установлено, что в драке применялось огнестрельное оружие, в больницу с ранениями разной степени были доставлены шесть человек, четверо из которых скончались.

По его словам, с места происшествия изъяты гильзы от огнестрельного оружия, патроны и гильзы от травматического оружия.