В Забайкалье разыскивают педофила, напавшего на второклассницу

17 марта около 8 часов утра в одном из районов Читы около школы № 30 неустановленный мужчина силой завел 9-летнюю девочку за гаражи и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, сообщает Следственный Комитет России.





Педофилу удалось скрыться с места преступления, преступник также забрал у девочек золотые серьги. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), а также ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Проводятся необходимые следственные действия, назначены несколько экспертиз, опрошены свидетели.