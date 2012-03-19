В Омске маршрутка столкнулась с автобусом
19 марта 2012, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]
В центре Омска в понедельник, 19 марта, произошла автомобильная авария, в которой пассажирская "Газель" врезалась в муниципальный автобус.В результате была госпитализирована пассажирка маршрутки.
По информации ГИБДД, авария произошла на проспекте Карла Маркса. "ЛиАЗ" столкнулся с "Газелью". Пострадавшая пассажирка маршрутки была госпитализирована, передает РИА Новости. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины аварии.