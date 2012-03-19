В ДТП в Свердловской области разбилась семья из трех человек

В Свердловской области произошла авария, унесшая жизни трех членов семьи. Погибли мать с отцом и их маленькая дочь. Старшей сестре погибшей девочки удалось выжить. ДТП произошло в ночь на воскресенье на 46-м км трассы Екатеринбург-Серов.

Автомобиль Mitsubishi Pajero съехал в кювет и врезался в дерево. От удара скончались женщина-водитель иномарки, ее пассажир и шестилетняя девочка, передает РИА Новости. Помимо этого, пострадала 18-летняя девушка-пассажир. Сестра погибшей девочки получила перелом основания черепа, перелом голени. В тяжелом состоянии она была госпитализирована в центральную больницу Новоуральска.