В Белгородской области взорвался баллон с газом, пострадали 5 человек

В Белгородской области произошел взрыва баллона с газом. В результате пострадали пять человек. Инцидент произошел на скотобойне в городе Губкин. Взрыв прогремел а ночь на воскресенье, 19 марта.

На территории убойного цеха одного из предпприятий взорвался 50-литровый баллон с пропаном. В результате взрыва пять рабочих получили ожоги, передает РИА Новости. Пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время устанавливается причина взрыва.