В Белгородской области взорвался баллон с газом, пострадали 5 человек
19 марта 2012, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]
В Белгородской области произошел взрыва баллона с газом. В результате пострадали пять человек. Инцидент произошел на скотобойне в городе Губкин. Взрыв прогремел а ночь на воскресенье, 19 марта.
На территории убойного цеха одного из предпприятий взорвался 50-литровый баллон с пропаном. В результате взрыва пять рабочих получили ожоги, передает РИА Новости. Пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время устанавливается причина взрыва.