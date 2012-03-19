Григорий Явлинский госпитализирован со стенокардией

Григорий Явлинский госпитализирован с диагнозом "стенокардия". Жизни основателя партии "Яблоко" ничего не угрожает, заявил лидер партии Сергей Митрохин. Инцидент произошел в воскресенье, 18 марта.

"Григорий Алексеевич действительно госпитализирован с таким диагнозом, но его жизни ничего не угрожает", - заявил Митрохин. "Мы регулярно общаемся, и, разговаривая с ним по телефону, даже сложно сказать, что с ним что-то случилось", - цитирует лидера "Яблока" Интерфакс. Как ожидается, Явлинского должны выписать в течение нескольких дней.