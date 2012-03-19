В Башкирии произошло ДТП, в котором пассажирская "Газель" столкнулась с автомобилем Opel Zafira. Авария произошла на трассе Бирск - Уфа. В результате один человек погиб, еще пятеро были госпитализированы.

По данным МЧС России, авария произошла в понедельник около 06:00 по мск. Пассажирская "Газель", следующая по маршруту Калтасы - Уфа, столкнулась с Opel Zafira. В результате ДТП погиб водитель иномарки, передает РИА Новости. Еще 5 человек пострадали. С травмами различной степени тяжести пострадавшие были доставлены в больницу.