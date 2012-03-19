Во Владивостоке легковушка врезалась в опору рекламного щита

Во Владивостоке произошла автомобильная авария, в результате которой пострадали трое молодых людей и шестилетний ребенок. Вечером в воскресенье легковой автомобиль врезался в опору рекламного щита.

Инцидент произошел в 2.00 местного времени (19.00 по мск). Авария произошла из-за того, что 19-летний водитель без прав на вождение не справился с управлением и врезался в опору рекламного щита. В результате столкновения пострадали сам водитель и трое его пассажиров. В числе пострадавших - шестилетний ребенок, передает РИА Новости. Водитель был госпитализирован с тяжелыми травмами. Ребенок получил сотрясение мозга и также был госпитализирован.