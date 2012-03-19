Сноубордист погиб в Приморье под лавиной на горе Фалаза

17 марта в районе села Анисимовка Шкотовского района Приморья погиб сноубордист: лавина накрыла 22-летнего молодого человека на склоне горы Фалаза, тело погибшего спустили с горы за шесть часов.





Поиски молодого человека, попавшего в лавину, были начаты с рассветом воскресенья и в 16.00 тело погибшего было обнаружено. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю уточнили, что парня накрыла лавина из-за того, что своим катанием сноубордисты вызвали сход снега с горы.