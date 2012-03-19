В правоохранительных органах столицы сообщили, что три человека совершили разбойное вооруженное нападение на ресторан "Тануки", расположенный в Москве на Варшавском шоссе, дом 86, добычей налетчиков, вооруженных топорами, стала сумма более 1 млн рублей.





Ограбление произошло около 01:00 понедельника, злоумышленники - три человека, один из которых был вооружен пистолетом, а двое других - топорами - произвели два выстрела вверх, после чего заставил администраторов ресторана отдать дневную выручку.

Нападавшие скрылись на автомобиле "ВАЗ-2109" черного цвета, ведется розыск.