В Вологодской области 5-летний мальчик ушел из дома после ссоры с пьяной матерью

В Вологодской области в Вытегре вторую неделю разыскивают пятилетнего мальчика Роберта Ванинова. Ребенок еще 8 марта ушел из дома после ссоры с пьяной матерью. К полицейским подключились волонтеры.

Поиски Роберта Ванинова находятся в "активной фазе": местные оперативники, на помощь к которым командированы коллеги из областного Следственного комитета, прочесывают буквально каждый сантиметр города.

Проверяются не только места, где мог играть ребенок, но и все заброшенные дома, стройки, свалки, брошенные автомобили и даже канализация. В Вытегру в общей сложности прибыли больше 300 добровольцев сразу из нескольких городов. Накануне они прочесывали берег реки. А водолазы МЧС осматривали дно. Но поиски пока никаких результатов не дали.

Параллельно с поиском отрабатываются сразу несколько версий исчезновения мальчика. Есть даже предположения, что на ребенка могли напасть волки и утащить его в лес. Но пока никаких следов этого не найдено.

По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Вологодская полиция назначила вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за любую информацию об исчезнувшем мальчике, передает Вести.ру.

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