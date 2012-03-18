В Египте бедуины похитили на Синае двоих туристов

В Египте в воскресенье, 18 марта, на юге Синайского полуострова бедуины похитили двоих бразильских туристов. Они были взяты в заложники, когда они возвращались после экскурсии в монастырь Святой Екатерины, передает ИТАР-ТАСС.

В последнее время на Синае участились случаи похищений иностранных туристов. В этом году в конце января бедуины захватили 25 китайских рабочих и удерживали их на протяжении суток, требуя освободить пятерых родственников, осужденных за причастность к терактам на полуострове в 2004-2006 годах.

Позже были похищены две туристки из США, посещавшие монастырь Святой Екатерины, а также три туристки из Южной Кореи.

В Египте после событий начала 2011 года и свержения режима Хосни Мубарака полиция утратила прежний авторитет. Навести порядок в стране не может даже армия.