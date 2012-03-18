На Ставрополье 108 рыбаков спасены с отколовшейся льдины

В Ставропольском крае сотрудники МЧС в воскресенье спасли 108 рыбаков, дрейфующих на льдине, отколовшейся на водохранилище "Отказнинское".

В Советском районе региона на водохранилище льдина размером 100 на 120 метров откололась примерно в 16.00 мск.

По данным ГУ МЧС России региона, спасательные работы завершены в 17.22 мск. Погибших и пострадавших нет.

Никто за медицинской помощью не обращался. Причины произошедшего на Отказненском водохранилище устанавливаются.