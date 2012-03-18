В Боткинской врачи согласились прооперировать чемпиона по ушу Ричарда Дивайна

В Москве врачи в Боткинской больнице проведут операцию на позвоночнике чемпиону Европы по ушу британцу Ричарду Дивайну, получившему травму накануне на тренировке.

Дежурные врачи этой больницы ранее отказывались идти на контакт с родственниками Дивайна. Тренирующийся в Москве чемпион по ушу, получил серьезную травму на занятии в минувшую субботу и был госпитализирован в Боткинскую больницу, но необходимая помощь ему не оказывалась.

Дивайн не чувствует ни рук ни ног, но находится в сознании. Предположительно, у Дивайна перелом 5-го позвонка.

Врачи сразу сказали, что спортсмену нужна магнитно-резонансная томография, а у специалстов выходной. Представители в Федерации ушу России сделал все возможное.

Медики пообещали сделать все, чтобы пациенту была оказана помощь, передает "Интерфакс".

Специалисты, которые могут сделать необходимую операцию на позвоночнике уже прибыли в Боткинскую больницу. Спортсмен отправлен на магнитно-резонансную томографию.