В Туве произошло очередное землетрясение

В Туве в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 4,8. По данных специалистов алтае-саянского филиала геофизической службы сибирского отделения РАН, землетрясение произошло в 13.00 по местному времени, его энергетический класс составил 12,6.

Сообщений о жертвах и разрушениях нет, передает РИА Новости.

Напомним, в Туве за последние месяцы два сильных землетрясения произошли. Первоеземлетрясение магнитудой 6,7 с интенсивностью в эпицентре 8–9 произошло 27 декабря 2011 года в Каа-Хемском районе республики в 100 километрах восточнее Кызыла на глубине десяти километров.

Примерно в этом же районе находился эпицентр второго сильного землетрясения магнитудой 6–7, которое произошло в Туве 26 февраля. Жертв в результате обоих землетрясений не было.