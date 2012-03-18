В Ленинградской области жертвами автоаварии на трассе "Скандинавия" под Выборгом стали пять человек - три молодые девушки, гражданин Финляндии - водитель автомобиля Volvo и его пассажирка.

В результате ДТП погибли Наталья Абрамова, 1986 г.р., Светлана Дмитриева, 1983 г.р., Пухлова Татьяна, 1994 г.р.; гражданин Финляндии водитель Volvo - Сараярви, 1963 г.р. и Аратюнова, 1936 г.р. (пассажирка Volvo), передает Нева24.

Напомним, у поворота на поселок Кирилловское в 8.30 на 101-м километре трассы в воскресенье пассажирский автобус столкнулся с "девяткой" и, выехав на встречную полосу, врезался в автомобиль "Вольво" и автобус "ЛиАЗ". Пять человек погибли, четверо получили ранения.

Водитель ЛиАЗа в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Еще трое человек после осмотра медиков были отпущены на амбулаторное лечение, пишет Фонтанка.ру. Обстоятельства крупной аварии уточняются.

"АН" сообщали, что в Швейцарии в ДТП, где разбился туристический автобус, погибли 28 человек, в том числе 22 ребенка в возрасте 11 - 12 лет.