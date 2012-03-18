//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Происшествия

В Выборгском районе на трассе "Скандинавия" произошло ДТП, есть жертвы

18 марта 2012, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Выборгском районе на трассе "Скандинавия" произошло ДТП, есть жертвы

В Ленинградской области утром в воскресенье в результате крупного ДТП погибли пять человек. В Выборгском районе на трассе "Скандинавия" столкнулись два автобуса и два легковых автомобиля. 

 По данным представителя ГУ МЧС по Ленинградской области, жертвами автокатастрофы стали 5 человек. Еще 4 пострадали, получили травмы различной тяжести. Трое от госпитализации отказались. Один из пострадавших госпитализирован.

Пока не сообщаеся, были ли жертвы ДТП пассажирами автобусов или легковых машин. По предварительной версии, один из автобусов вез туристов в соседнюю Финляндию, а один из автомобилей принадлежал финскому гражданину.

Причины автоаварии на трассе "Скандинавия" уточняются.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//новости партнеров

//Новости МирТесен

//В мире

Рига отмечает 818-й день Рождения!

Рига отмечает 818-й день Рождения!

В эти выходные Рига отметит 818-й День Рождения! На этот раз темой праздника стали городские легенды. Сколько же тайн хранит в себе милая, добрая Рига!

//Политика

В ГД сравнили Польшу и США "с ребёнком и воспитательницей в садике"

В ГД сравнили Польшу и США "с ребёнком и воспитательницей в садике"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отреагировал на заявление главы МИД Польши Яцека Чапутовича о размещении в стране американской армии, чтобы отпугнуть Россию. Политик призвал не обращать внимание на его слова.

//В мире

Предсказан предполагаемый срок завершения гражданской войны на востоке Украины

Предсказан предполагаемый срок завершения гражданской войны на востоке Украины

Гражданская война на востоке Украины завершится в течение пятилетнего президентского срока Владимира Зеленского. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал отечественный эксперт Иван Коновалов.

//В мире

Испанцы раскритиковали действия своих ВВС во время сближения с самолётом Шойгу

Испанцы раскритиковали действия своих ВВС во время сближения с самолётом Шойгу

Испанцы раскритиковали действия ВВС страны за сближении своего истребителя в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны РФ Сергея Шойгу над водами Балтийского моря. Отмечается, что инцидент произошёл в среду, 14 августа.

//Общество

Первомай в духе советских времен. Митинг КПРФ на проспекте Сахарова

Первомай в духе советских времен. Митинг КПРФ на проспекте Сахарова

Сегодня на проспекте Сахарова санкционированный митинг КПРФ «За честные выборы!». МВД называет цифру примерно 4 тысячи человек присутствующих, все происходящее напоминает празднование Первомая времен СССР

//Новости СМИ2

//Общество

Как обворовывают инвалидов войны те, кто должны их защищать

Как обворовывают инвалидов войны те, кто должны их защищать

За что воевали бывшие афганцы и участники других войн? Чтобы чиновничья тварь обкрадывала их, наживаясь на выделяемой из народных денег помощи инвалидам, которые нюхали порох и рисковали жизнью?

//Происшествия

В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле

В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле

Минувшей ночью в Одессе в отеле "Токио-Стар" произошёл крупный пожар. Отмечается, что в результате происшествия погибли 8 человек, ещё 10 пострадали, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

//Общество

Поп-исполнители первого эшелона: Киркоров, Елка, Лолита и Орбакайте - отвлекающий маневр?

Поп-исполнители первого эшелона: Киркоров, Елка, Лолита и Орбакайте - отвлекающий маневр?

Парк Горького в Москве четвертый раз за последний месяц в спешном порядке принимает у себя очередной фестиваль. На сей раз в отвлекающем маневре задействована тяжелая артиллерия - Киркоров, Елка, Орбакайте

//Шоу-бизнес

У Ольги Бузовой новый роман?

У Ольги Бузовой новый роман?

Певец и бывший участник ток-шоу "Дом-2" Олег Майями рассказал об отношениях, которые его связывают с известной телеведущей Ольгой Бузовой. По его словам, он скучает по ней на расстоянии. Сейчас артист находится на отдыхе в Греции, а Ольга на Бали.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Происшествия

В Сочи образовался потоп из-за прошедшего ливня

В Сочи образовался потоп из-за прошедшего ливня

В субботу, 17 августа, в городе Сочи прошёл сильный ливень. Местные жители разместили в Сети фотографии и видео с последствиями дождя. Отмечается, что на территории города действует штурмовое предупреждение, начиная с вечера пятницы.

//Происшествия

Россиянку избил спасатель на пляже в Болгарии

Россиянку избил спасатель на пляже в Болгарии

Спасатель на курортном пляже Кабакум в Болгарии ударил туристку из Москвы за нарушение правил пребывания в море. По её словам, сначала мужчина пытался её позвать на берег, а после того, как она вышла из воды начал бить по лицу.

//Происшествия

Аварийно севший Airbus начали разбирать по частям местные жители

Аварийно севший Airbus начали разбирать по частям местные жители

Самолёт "Жуковский - Симферополь", который совершил аварийную посадку в Подмосковье в открытом кукурузном поле, местные жители растаскивают по частям. Отмечается, что правонарушители перелезают через ограды, несмотря на работу следователей.

//Шоу-бизнес

Максим Виторган потерял крупную сумму денег на Кипре

Максим Виторган потерял крупную сумму денег на Кипре

Известный российский актёр Максим Виторган поделился с поклонниками печальной историей, которая случилась с ним во время отдыха на Кипре. Сейчас знаменитость проводит отпуск с детьми.

//Спорт

Сергей Хусаинов: Непоследовательность Сухого завела в Грозном стадион и игроков

Сергей Хусаинов: Непоследовательность Сухого завела в Грозном стадион и игроков

КДК РФС оштрафовала «Ахмат» на 150 000 рублей за оскорбления арбитра Сухого по громкой связи стадиона во время домашнего матча этого клуба против «Спартака». Событие для еженедельника «Аргументы недели» комментирует арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.

//Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта с диспетчерами

Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта с диспетчерами

В Сети появилась расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта "Жуковский - Симферополь" с диспетчерами. Пассажирский авиалайнер совершил жёсткую посадку с выключенными двигателями и без шасси в открытом кукурузном поле.

//Общество

Российская власть замахнулась уже на право на жизнь

Российская власть замахнулась уже на право на жизнь

Еще одна попытка купить лекарство для ребенка-инвалида закончилась уголовным делом. Женщину зовут Лена, она заказала противосудорожный препарат «Фризиум» для своего сына с эпилепсией. Заказала по интернету, так как в России Фризиум не зарегистрирован. А на почте ее приняли следователи.

//Общество

Жаркая погода в понедельник вернётся в Москву

Жаркая погода в понедельник вернётся в Москву

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец поделился прогнозом погоды на следующую неделю. По его словам, в Москву вернётся жаркая погода.

//Происшествия

Мальчик получил серьёзные травмы после катания на паровозике

Мальчик получил серьёзные травмы после катания на паровозике

В пятницу вечером, 16 августа, в Саратове на бульваре Героев Отечества маленький мальчик попал под колёса детского паровозика. Отмечается, что ребёнок выпал из транспортного средства во время движения.

//Происшествия

Москвич с помощью топора хотел погасить долг в банке

Москвич с помощью топора хотел погасить долг в банке

В центре Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который требовал от работников банка погасить его задолженность по кредиту, угрожая рот этом топором. Отмечается, что инцидент произошёл вечером в пятницу, 16 августа.

//В мире

Во Франции призвали наладить отношения с РФ раньше США

Во Франции призвали наладить отношения с РФ раньше США

Экс-министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин заявил, что необходимо наладить отношения с Россией раньше Соединённых Штатов. По его словам, это нужно сделать до переизбрания Дональда Трампа.

//Шоу-бизнес

"Шикарная пара", - в Сети оценили фотографию "счастливых" Галкина и Пугачёвой

"Шикарная пара", - в Сети оценили фотографию "счастливых" Галкина и Пугачёвой

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва поделилась с поклонниками романтическим снимком со своим супругом Максимом Галкиным на отдыхе. Влюблённая пара на снимке излучает позитивную и тёплую энергетику.

//Общество

В Красноярске заявили, что во время лесных пожаров не погибло ни одно животное

В Красноярске заявили, что во время лесных пожаров не погибло ни одно животное

Более того, Министерство экологии региона констатирует прибавление популяции лесных зверей.

//Происшествия

Пассажирка аварийно севшего А321 рассказала об угрозах после видео с места ЧП

Пассажирка аварийно севшего А321 рассказала об угрозах после видео с места ЧП

Одна из пассажирок, находившаяся на борту аварийно севшего самолёта "Жуковский - Симферополь", рассказала, что её видео с места происшествия вызвало гнев пользователей. Некоторые пожелали женщине поскорее умереть.

//Политика

В Крыму случайно была запущена управляемая ракета

В Крыму случайно была запущена управляемая ракета

Стало известно, что Минобороны пытается взыскать более 45 миллионов рублей с двух военнослужащих морской авиации Черноморского флота за случайный запуск авиационной управляемой ракеты на аэродроме в Саках в Крыму.

//В мире

В МИД Польши предложили способ по "устрашению" России

В МИД Польши предложили способ по "устрашению" России

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович нашёл способ, как "испугать" Россию. По его словам, РФ несколько раз подумает, прежде чем направлять военные силы на территорию государства.

//Общество

В Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за ливней и смерча

В Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за ливней и смерча

В пятницу, 16 августа, в Сочи было объявлено штурмовое предупреждение из-за ливней, града и угрозы формирования смерчей над морем, а также поднятия уровня воды в реках. В администрации города приготовились к эвакуации жителей.

//Происшествия

В Крыму возбудили уголовное дело по факту убийства начальника отделения МЧС

В Крыму возбудили уголовное дело по факту убийства начальника отделения МЧС

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника МЧС России.

//Новости партнеров

//Общество

Минпромторг разработал новые СанПиНы для кафе, автолавок и автомагазинов

Минпромторг разработал новые СанПиНы для кафе, автолавок и автомагазинов

Минпромторг разработал проект санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания. Владельцев стационарных и нестационарных торговых объектов, а также автолавок и автомагазинов собираются обязать оборудовать их раковинами для мытья рук или "иными гигиеническими приспособлениями обеспечивающими надлежащую гигиену".

//В мире

Российский эксперт рассчитал стоимость острова Гренландия, который хочет купить Трамп

Российский эксперт рассчитал стоимость острова Гренландия, который хочет купить Трамп

Российский эксперт рассчитал стоимость острова Гренландия, который хотят купить США. О том, что Трамп подумывает о покупке Гренландии у Дании, написала со ссылкой на источники в Белом доме Wall Street Journal.

//Общество

Актер Анатолий Белый записал видеообращение, в котором потребовал свободу участнику митингов в Москве Валерию Костенку

Актер Анатолий Белый записал видеообращение, в котором потребовал свободу участнику митингов в Москве Валерию Костенку

20-летний Валерий Костенок был участником митинга в поддержку независимых кандидатов. За пластиковую бутылку, которую он кинул в полицейского, ему грозит срок от 3 до 8 лет лишения свободы

//Общество

Роман Бабаян раскрыл причину перехода с ТВЦ на НТВ

Роман Бабаян раскрыл причину перехода с ТВЦ на НТВ

Телеведущий Роман Бабаян раскрыл причину перехода с ТВЦ на НТВ. Он вёл программу «Право голоса» с 2009 года. Как объяснил журналист, отработали 10 лет, получили предложение перейти на канал НТВ, и приняли его.

//В мире

Новый британский премьер приглашен на празднование 75-летия Победы в Москву

Новый британский премьер приглашен на празднование 75-летия Победы в Москву

Борис Джонсон приглашен на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву. Также приглашены президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также лидер КНДР Ким Чен Ын.

//Общество

Военные альпинисты показали способность действовать в экстремальной ситуации на АрМИ-2019

Военные альпинисты показали способность действовать в экстремальной ситуации на АрМИ-2019

Участники конкурса «Эльбрусское кольцо» Армейских международных игр показали высокие волевые и командные качества и способность действовать в экстремальных ситуациях, заявил начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин на церемонии награждения победителей.

//Новости СМИ2

//Происшествия

В крови жителей Ульяновска, отравившихся маслом, обнаружен крысиный яд

В крови жителей Ульяновска, отравившихся маслом, обнаружен крысиный яд

В крови нескольких жителей Ульяновска, которые отравились подсолнечным маслом домашнего производства и были госпитализированы с кровотечениями, обнаружили крысиный яд - кумарин.

//Шоу-бизнес

Дана Борисова высмеяла Риту Дакоту за лишний вес

Дана Борисова высмеяла Риту Дакоту за лишний вес

В шоу-бизнесе друзей не бывает, и даже если тебе в глаза говорят комплименты, будьте уверены на спиной обязательно выльют ведро помоев. Дана Борисова в своем Instagram-аккаунте буквально высмеяла Риту Дакоту

//Происшествия

Ульяновский фермер рассказал о производителе подсолнечного масла, из-за отравления которым умерли 2 человека

Ульяновский фермер рассказал о производителе подсолнечного масла, из-за отравления которым умерли 2 человека

В Ульяновской области два человека скончались после отравления подсолнечным маслом. Еще несколько человек отравились и попали в больницы. Предприниматель, у которого даже ИП не было зарегистрировано, соорудил у себя мини-маслобойку.

//В мире

Украинский политик заявил об ухудшении ситуации со свободой слова на Украине

Украинский политик заявил об ухудшении ситуации со свободой слова на Украине

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук назвал ситуацию в вопросах соблюдения свободы слова на Украине критической. По его мнению, она становится хуже, чем при Порошенко.

//Шоу-бизнес

Григорий Лепс похвалился красавицей-дочкой

Григорий Лепс похвалился красавицей-дочкой

Певец Григорий Лепс похвалился красавицей-дочкой. Артист с супругой Анной воспитывают троих детей. Ева - их старшая дочь. "Долгожданный отпуск с семьей", - порадовался артист.

//Общество

Повышение радиационного фона в Северодвинске объяснили в Росгидромете

Повышение радиационного фона в Северодвинске объяснили в Росгидромете

Повышение радиационного фона в Северодвинске (Архангельская область) объяснили в Росгидромете. Повышение уровня радиации было зафиксировано в шести точках в Архангельской области 8 августа в в полдень.

//Новости МирТесен

//Общество

Пользователи сети оценивают пилотов, экстренно посадивших в кукурузном поле пассажирский А321

Пользователи сети оценивают пилотов, экстренно посадивших в кукурузном поле пассажирский А321

Пользователи сети оценивают пилотов, экстренно посадивших в кукурузном поле пассажирский А321 и спасших жизни 233 человек. Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания Герой России.

//Шоу-бизнес

Ирина Пегова показала в сети целую серию пляжных фото

Ирина Пегова показала в сети целую серию пляжных фото

Актриса театра и кино Ирина Пегова показала в сети целую серию пляжных фото. В этом году перед отпуском Пегова похудела и постройнела. Поклонники восхищаются, как Пегова выглядит в купальнике.

//Шоу-бизнес

На Ольгу Бузову пожаловались в Генпрокуратуру

На Ольгу Бузову пожаловались в Генпрокуратуру

Общественник Виталий Бородин пожаловался в Генпрокуратуру на Инстаграм ведущей шоу "Дом-2" Ольги Бузовой. Бузова сняла себя на видео, как она облизывает тарелки после еды и назвала себя блокадницей.

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей: Жительницу Орловского района обманули при покупке коровы

Горячий ТОП региональных новостей: Жительницу Орловского района обманули при покупке коровы

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, обман женщины в Кировской области и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//Шоу-бизнес

Актер Станислав Садальский опубликовал пять законов жизни мудрого человека

Актер Станислав Садальский опубликовал пять законов жизни мудрого человека

Актер Станислав Садальский, активно пишуший блоги в соцсетях, опубликовала у себя в Instagram пять законов жизни мудрого человека. 1. Не навязывайтесь людям, и вы поймёте, нуждаются ли они в вас.

//Спорт

Владимир Моисеев: «Чтобы развивать самбо в регионах, надо действовать нестандартно»

Владимир Моисеев: «Чтобы развивать самбо в регионах, надо действовать нестандартно»

Исполнительный директор Федерации самбо Иркутской области Владимир Моисеев рассказал, как регион оказался в пятерке лучших по развитию борьбы.

//Общество

О голодных курьерах сервисов доставки еды

О голодных курьерах сервисов доставки еды

В крупных городах России продолжают курсировать «извозчики» в ярко-жёлтых и зелёных униформах. Речь идёт о курьерах компаний Яндекс. Еда и Delivery Club, занимающихся доставкой еды из ресторанов и сетей общепита. «АН» выяснили, сколько на самом деле можно заработать, будучи курьером по доставке еды

//Происшествия

Сотрудники полиции в Воронеже начали поиск женщины, бросившей около входа в храм ребенка в сумке

Сотрудники полиции в Воронеже начали поиск женщины, бросившей около входа в храм ребенка в сумке

В Воронеже полиция ищет молодую женщину, оставившую ранним утром в среду, 14 августа, у входа в кафедральный собор новорожденного ребенка в сумке.

//Общество

Эксперты рынка деликатесов рассказали, что в России разучились делать черную икру

Эксперты рынка деликатесов рассказали, что в России разучились делать черную икру

"Большая часть чёрной икры, произведенной в России, как правило низкого качества. Она хуже продукции из Ирана, Саудовской Аравии, Израиля и даже Белоруссии. Причин несколько: низкая конкуренция на внутреннем российском рынке, большие затраты при производстве, отсутствие государственной поддержки, обилие на рынке чёрной икры из Китая.

//Культура

Сергей Пускепалис выбран худруком театра имени Волкова в Ярославле

Сергей Пускепалис выбран худруком театра имени Волкова в Ярославле

Актер, режиссёр театра и кино Сергей Пускепалис выбран художественным руководителем театра имени Фёдора Волкова в Ярославле. 53-летний Пускепалис был одним из девяти претендентов на пост худрука.

//Шоу-бизнес

Дочери Веры Глаголевой почтили память мамы

Дочери Веры Глаголевой почтили память мамы

Два года назад умерла прекрасная актриса, режиссер Вера Глаголева. Дочери знаменитости вспоминают маму каждый день. Сегодня, 16 августа, они почтили память Веры Витальевны.

//Общество

Росстат привел данные об увеличении долга по зарплате в России

Росстат привел данные об увеличении долга по зарплате в России

На сайте Федеральной службы государственной статистики приведены данные о задолженности по зарплатам россиянам. По данным Росстата, суммарная задолженность по зарплате в России в течение июля выросла на 7,1%.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры