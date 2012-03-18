В Ленинградской области утром в воскресенье в результате крупного ДТП погибли пять человек. В Выборгском районе на трассе "Скандинавия" столкнулись два автобуса и два легковых автомобиля.

По данным представителя ГУ МЧС по Ленинградской области, жертвами автокатастрофы стали 5 человек. Еще 4 пострадали, получили травмы различной тяжести. Трое от госпитализации отказались. Один из пострадавших госпитализирован.

Пока не сообщаеся, были ли жертвы ДТП пассажирами автобусов или легковых машин. По предварительной версии, один из автобусов вез туристов в соседнюю Финляндию, а один из автомобилей принадлежал финскому гражданину.

Причины автоаварии на трассе "Скандинавия" уточняются.