В Киргизии произошел сход лавин, погибли люди

Снежная лавина объемом свыше 3,5 тысячи кубометров обрушилась в вчера вечером на стратегическую автомагистраль, соединяющую север и юг Киргизии, накрыв семь человек, трое из которых погибли.



Первая лавина сошла на дорожное полотно около восьми часов вечера на 246-м километре трассы Бишкек-Ош в районе ущелья Чичкан. Несколько водителей и пассажиров вышли из своих машин, чтобы пешком обойти снежный завал, и в этот момент на дорогу обрушилась вторая лавина.

Прибывшие на место ЧП сотрудники службы спасения извлекли из-под снега четырех пострадавших и тела двух погибших. Еще одно тело было найдено только сегодня утром. Погибшим мужчинам было от 36 до 43 лет.

Всего накануне на трассу Бишкек-Ош сошли три лавины общим объемом около 10 тысяч кубометров снега. Дорожным службам удалось частично расчистить дорожное полотно, обеспечив проезд в одну колею.

Премьер-министр страны Омурбек Бабанов подписал распоряжение о закрытии движения по стратегической автотрассе в ночное время в связи с высокой лавинной опасностью, сообщает РИА Новости. Проезд будет закрыт с 18:00 вечера до 08:00 утра.



