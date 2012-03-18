На северо-западе Москвы у кафе произошла драка, участники задержаны

Полицейские в ночь на воскресенье задержали группу лиц, которые устроили драку около клуба-кафе "Фронт». Драка произошла на улице маршала Соколовского у дома №3 на северо-западе столицы.



Полицейские, патрулируя район, увидели драку около клуба-кафе "Фронт". Остановившись, они потребовали прекратить драку, но двое из толпы дерущихся набросились на одного полицейского и начали бить. Хулиганы были задержаны и доставлены в отделение. Решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.



